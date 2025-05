diese Zeit, genau jetzt, sie ist meine heimliche Favoritin im Jahr. Die Natur präsentiert sich im satten Grün, bunte Blüten schmücken ihr Kleid. Aber: Wer das sehen will, muss raus. Raus aus der Stadt. Etwa zum Kornhaus in Dessau, ein architektonisches Schmuckstück direkt an der Elbe – und für uns vergangene Woche ein idealer Startpunkt einer Familienradtour.

Mein Ziel: der Wörlitzer Park, etwa 15 Kilometer entfernt. Ambitioniert? Vielleicht. Vor allem, wenn die Familie nach sechs Kilometern geschlossen den ersten Biergarten stürmt. Aber gut – im Forsthaus Leiner Berg lässt sich wirklich angenehm pausieren.

Die Karte gibt einen schönen Überblick für die Radtour. (Foto: Jessica Quick)

Falls Sie sich für meine persönlichen Tour-Höhepunkte interessieren: Die Wallwitzburg – ein verwunschenes Schlösschen, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Die A9, die ich bislang nur von oben kannte – jetzt sind wir einfach unten durchgeradelt. Und dann: die ersten zarten Fingerzeige des Gartenreichs – die Solitude im Sieglitzer Park, Skulpturen, Tore, alles ein bisschen märchenhaft.

Am schönsten aber ist die Natur. Diese stille Pracht auf dem Elbdamm, begleitet vom Sonnenschein – und Vogelgezwitscher statt Großstadtlärm. Probieren Sie es aus! Der Elberadweg feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum – und er ist zu Recht einer der schönsten Radwege Deutschlands.

Test, Test, Test …

Kommt Ihnen der Text bekannt vor? Falls ja, haben Sie ihn wahrscheinlich schon am Mittwoch in unserer gedruckten Ausgabe gelesen. Ich wollte einfach mal testen, wie viel Überschneidungen dieser Newsletter mit den Abonnenten unserer Zeitung hat. Bitte antworten Sie auf diese Mail mit „Schön“, dann weiß ich Bescheid. Und falls Sie auch so gern Radfahren wie ich, finden Sie hier noch eine weitere Empfehlung von mir: Diese Touren in Sachsen-Anhalt führen um wunderschöne Seen.

Radfahren empfehle ich unbedingt auch Hallensern. Warum? Seit dieser Woche steht die Architektur des Zukunftszentrums endlich fest. Nun kann der Umbau des Superkreisels beginnen. Sie ahnen es: Viele befürchten ein Verkehrschaos – an dem ich hoffentlich vorbeiradeln werde.

Auf schöne Radtourenmüssen die 5.400 Schüler in Sachsen-Anhalt, die derzeit ihr Abitur schreiben, sicher verzichten. Mein Abi ist bald 20 Jahre her, aber ich erinnere mich noch sehr genau an die schier endlose Zeit des Lernens. In der Redaktion zeigen wir mit hiermit unser Mitgefühl: Deutsch-Abitur in Sachsen-Anhalt: Könnten Sie diese Aufgaben lösen? Wir haben uns nochmal die Aufgaben vom vergangenen Jahr rausgesucht. Ganz schön knifflig.

Übrigens: ein sogenannter Online-Only-Text. Den konnten Sie nicht in der Zeitung lesen. Und das ist auch der Grund, warum ich wissen wollte, ob Sie den Beginn der Mail schon kannten. Es gibt immer mehr Menschen, die unsere Angebote außerhalb der Zeitung lesen. Das erkennen wir und versuchen die Inhalte entsprechend zu optimieren.

Rätselraten zum Start ins Wochenende

Zum Schluss gibt es von mir wie immer eine Quizfrage aus unserem Rückblick zur Woche: Sieben Tage, sieben Fragen, am Sonnabend in der Mitteldeutschen Zeitung zu lesen:

Als 52-Jährige schied Claudia Nothelle beim RBB aus. Ein Gehalt wurde ihr aber weitergezahlt. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa)

Eine Magdeburger Professorin bekommt bis zu ihrem Lebensende einen Betrag von monatlich derzeit gut 8.400 Euro, dies hat ein Arbeitsgericht entschieden. Welche Funktion hat das Geld?

a) Entschädigung

b) Beförderung

c) Ruhegeld

Die Auflösung finden Sie am Sonnabend in Ihrer Mitteldeutschen Zeitung.

Das war’s von mir für diese Woche – vielleicht sehen wir uns in der geheimen neuen Bar in Halle oder beim Festival "Woman in Jazz", hier finden Sie fünf exquisite Tipps vom Veranstalter Ulf Herden.

Jessica Quick