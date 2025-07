HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 23. JULI 2025

wie tief steckt Halle im finanziellen Schlamassel? Zwar hatte das Landesverwaltungsamt den Nachtragshaushalt für 2025 genehmigt, aber nur unter Auflagen. Ratsmitglied Mario Kerzel (Hauptsache Halle) forderte deshalb eine Sondersitzung des Stadtrats. Nun gibt es eine Reaktion. Halles Bürgermeister und Kämmerer Egbert Geier will die Fraktionschefs in einer Videokonferenz informieren. Dirk Skrzypczak hat zuvor mit Geier gesprochen.

Wird in Halle ein neues Gefängnis gebaut? Die Frage ist nach wie vor offen, denn auch die Stadt Weißenfels hatte sich als möglicher Standort ins Spiel gebracht. Das Land erhöht nun den Druck auf Halle: Im Ringen mit Weißenfels um die neue JVA soll der Aufstellungsplan geändert werden. Der hallesche OB geht deshalb in die Offensive und warnt, während in Magdeburg gerechnet wird. Lesen Sie hier den aktuellen Stand.

Sachsen-Anhalts noch recht neuer Bildungsminister Jan Riedel (CDU) hatte derweil seinen ersten Auftritt in Halle. Er eröffnete den Grundlagenkurs für über 100 Seiteneinsteiger und stellte sich ihren Fragen. Wie er sich gab, was er versprach und was er zum drängenden Problem des Lehrermangels im Land sagte, lesen Sie im Artikel von Hanna Schabacker.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst