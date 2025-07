Seit Anfang der Sommerferien ist die Delitzscher Straße am Hauptbahnhof dicht. Dort wird tief in der Erde gebuddelt. Es geht um neue Versorgungsleitungen, nicht nur übrigens für das Zukunftszentrum. Wie die Arbeiten laufen und ob der Zeitplan eingehalten werden kann, erfahren Sie hier.

Dass Halles Haushalt desaströs ist - so wie der vieler anderer Städte auch - ist kein Geheimnis. Aber wie schlimm ist es wirklich? Was bedeuten die Auflagen des Landesverwaltungsamtes? Die Stadt Halle schweigt dazu, was einem Stadtrat nicht passt. Mario Kerzel von Hauptsache Halle will Antworten, möglichst auf einem Sonderstadtrat. Aber welche Hürden gibt es dafür?

Brisant ist der Umgang mit der diesjährigen Jahresausstellung der Kunsthochschule. Wusste die Burg von provokanten Aktionen gegen Israel? Wo endet die Kunstfreiheit? Werden darüber letztlich Gerichte entscheiden müssen? Die Fronten sind verhärtet. Jetzt will die Burg einen Ethikrat gründen. Ist das genug?

Nach dem schwül-heißen Wochenende können wir derzeit durchatmen. Auch die Natur ist dankbar über jeden Tropfen Regen, der fällt. Auch die nächsten Tage könnte es immer wieder mal nass werden. Vergessen Sie also nicht den Schirm.

Ihr Dirk Skrzypczak