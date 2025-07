am Saalestrand auf der Ziegelwiese sieht man in den Sommermonaten regelmäßig Hallenserinnen und Hallenser im Fluss baden und planschen. Verboten ist es nicht, aber die Saale ist eben auch kein offizielles Badegewässer. Und besonders nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage warnen Experten davor, im Fluss zu baden. Warum das so ist und wie die Situation zur Zeit am Saalestrand ist, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak aufgeschrieben.

Im November 2024 hatte die Stadtverwaltung Halle die beiden Blitzer auf der Magistrale in Neustadt abbauen und auf der Europachaussee neu installieren lassen. Wie viele Autofahrer dort seitdem schon geblitzt worden sind und ob dieser Schritt das Ende der stationären Geschwindigkeitsmessung in Neustadt bedeutet, können Sie hier nachlesen.

Ein großes und wichtiges Projekt ist der Bau der Autobahn A 143 westlich von Halle. Wegen fehlender Mittel drohte ein Baustopp - und damit ein Verkehrsdesaster. Doch nun ist eine Lösung gefunden worden. Wie diese aussieht, erfahren Sie hier.

Ab sofort gibt's von uns auch was auf die Ohren: Mit unserem neuen Podcast „Heute in Halle" erfahren Sie täglich ab circa 19 Uhr in rund fünf Minuten die Themen des Tages aus Halle und der Region.