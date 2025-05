20 Jahre, 20 Festivals, hunderte Gänsehaut-Momente – „Women in Jazz“ wird 2025 zum echten Highlight im mitteldeutschen Musikkalender. Vom 2. bis 16. Mai bringen internationale Jazzstars, gefeierte Chöre und junge Bigbands die Bühnen in Halle zum Klingen.

20 Jahre, 20 Festivals, unzählige unvergessliche Konzertmomente – „Women in Jazz“ in Halle ist längst eine feste Größe im internationalen Jazzkalender. Seit seiner Gründung verfolgt das Festival eine klare Mission: Jazzprojekte sichtbar zu machen, bei denen Frauen die künstlerische Leitung übernehmen.

Auch interessant: Zum sechsten Mal gibt es bei „Women in Jazz“ den Wettbewerb „Next Generation virtuell“. Wer bei der Vergabe das Wort hat und was der Preis für die Gewinnerin bedeutet.

Was zunächst visionär wirkte, ist heute gelebte Realität auf den Bühnen der Welt – und nirgendwo wird diese Entwicklung schöner gefeiert als hier in Mitteldeutschland. Nun ist es wieder so weit. Vom 2. bis 16. Mai bringt das Festival erneut herausragende Künstlerinnen und spannende Jazzformationen in die Region.

Lesen Sie auch: Prince-Bassistin Ida Nielson, Rebekka Bakken: Das sind die Stars zum Jubiläum von „Women in Jazz“

Veranstalter Ulf Herden hat uns seine persönlichen Höhepunkte verraten:

1. Für Freunde der Chor- und Jazzchormusik

Wie könnte ein Jubiläum besser beginnen als mit geballter Stimmgewalt? Den Auftakt des Festivals am Freitag gestaltet der hallesche Jazzchor „inTune“ – ein Ensemble, das die Liebe zum Jazz atmet.

„Die Energie, die von den Sängerinnen und Sängern ausgeht, ist einzigartig“, sagt Herden, der sich mit der Auswahl der Festival-Stars akribisch über Jahre beschäftigt. Ein besonderer Höhepunkt an dem Abend soll laut Herden der Auftritt des international gefeierten Jazzchors Freiburg werden.

Mit seinem neuen Programm „Infusion“ wagt das Ensemble einen Brückenschlag zwischen Instrumentalmusik und Vokalkunst. Klassiker von Pat Metheny über Herbie Hancock bis hin zu Chick Corea wurden extra für den Chor arrangiert und neu interpretiert. Ulf Herden schwärmt: Der Jazzchor Freiburg sei einzigartig – „was sie aus Instrumentalklassikern machen, berührt Herz und Seele gleichermaßen.“

Info: Doppelkonzert am Freitag, 2. Mai, 19.30 Uhr, Georg-Friedrich-Händelhalle, Halle

2. Für Fans der eigenen Jazzszene und von Big-Bands

Am kommenden Mittwoch gehört die Bühne der jungen Jazzszene aus Sachsen-Anhalt – und den Freunden des Big-Band-Sounds. „Ein Abend, der die Lebendigkeit unserer Jazzszene zeigt!“, verspricht Herden. Den Anfang macht die Landesjugendbigband Sachsen-Anhalt, unter der Leitung von Ralf Hesse.

Verstärkt wird das Ensemble von den Special Guests Johanna Summer (Piano) und Antonia Hausmann (Posaune), die eigene Arrangements in das Repertoire aus Swing, Funk und Latin einbringen. Anschließend übernimmt die beliebte Uni-Bigband Halle unter der Leitung von Michael Lieb.

Ein besonderer Höhepunkt laut Herden: die spanisch-lateinamerikanischen Klänge und der Auftritt der weltweit gefeierten Sängerin und Trompeterin Andrea Motis, die mit ihrem samtweichen Timbre und ihrer Virtuosität Publikum und Kritiker begeistert.

Info: Doppelkonzert am Mittwoch, 7. Mai, 19.30 Uhr, Georg-Friedrich-Händelhalle, Halle

3. Für Fans des Jazzpiano und von Disneysongs

Am Sonnabend, 3. Mai, wird es zart, klug und gleichzeitig virtuos: Julia Hülsmann, eine der wichtigsten Jazzpianistinnen Europas, kehrt nach Halle zurück. Mit ihrem Quartett präsentiert sie ihr gefeiertes Album „The Next Door“, das vom „Guardian“ als „Glanzleistung der stillen Neuerfindung des Vertrauten“ gelobt wurde.

„Julia Hülsmann spielt so unaufgeregt und zugleich intensiv, dass ihre Musik in eine andere Welt entführt“, so Veranstalter Ulf Herden. Nach diesem atmosphärischen Konzert folgt ein weiterer Höhepunkt: Die US-amerikanische Sängerin China Moses sorgt mit neuer Band und neuer CD für einen Abschluss des Abends, der laut Herden verspricht, sowohl seelenvoll als auch elektrisierend zu werden.

Moses lebt in Frankreich und durfte so für Disney verschiedene Songs etwa für die französische Version von „König der Löwen“ oder „Küss den Frosch“ beisteuern.

Info: Doppelkonzert am Sonnabend, 3. Mai, 20 Uhr, Georg-Friedrich-Händelhalle, Halle

4. Für Fans von Funkjazz und von Originalen

Funk-Legende trifft auf neue Jazzpower: Am Sonnabend, 10. Mai, heizt Ida Nielsen, einst Bassistin und Sängerin in Prince’ Bands, mit ihrer Band „The Funkbots“ die Bühne ein. Ihr Groove ist kraftvoll, ihr Bassspiel unverwechselbar – Funkfreunde dürfen sich, so Herden, auf ein energiegeladenes Finale der „Women in Jazz Night“ freuen.

Doch schon der Auftakt des Abends soll ein echtes Juwel sein: Die koreanische Jazzsängerin Youn Sun Nah kommt erstmals nach Halle. Die international gefeierte Künstlerin stellt ihr 2024 erschienenes Album „Elles“ vor, auf dem sie ausschließlich Songs von weiblichen Musikgrößen wie Nina Simone, Björk oder Grace Jones interpretiert. Begleitet wird sie dabei nur vom Pianisten Bojan Z – eine minimalistische, intensive Konstellation. „Eine der besten Jazzsängerinnen der heutigen Zeit“, titelte der Stern.

Info: Doppelkonzert am Sonnabend, 10. Mai, 20 Uhr, Georg-Friedrich-Händelhalle, Halle

5. Herdens Extra-Tipp: Mit Hiromi zurück zum Anfang

Kaum eine Künstlerin steht so sinnbildlich für die Erfolgsgeschichte des Festivals wie Hiromi. Bereits 2006 eröffnete die japanische Jazzpianistin das erste Women-in-Jazz-Festival – und kehrt nun, 19 Jahre später, am 16. Mai zurück, um das Jubiläum zu krönen. Kein Wunder, dass Herden sie in seiner Hitliste nicht auslassen kann.

Ihr aktuelles Projekt „Sonicwonderland“ ist ein funkiges Abenteuer, inspiriert von der Fantasie Hiromis selbst. „Hiromi übertrifft sich selbst – jeder Ton von ihr ist pure Magie“, sagt Ulf Herden und ist begeistert. Ihre Auftritte werden weltweit gefeiert – zuletzt etwa bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2021 in Tokio.

Info: Konzert am Freitag, 16. Mai, 19.30 Uhr, Georg-Fr.-Händelh., Halle

Kostenfreie Jazzmomente beim Festival

Wer Jazz erleben will, ohne seinen Geldbeutel übermäßig zu strapazieren, wird beim Festival Women in Jazz fündig. Diese Veranstaltungen sind kostenfrei:

Der Jazzgottesdienst am Sonntag, 4. Mai, in der Pauluskirche in Halle bringt Spiritualität und Soul zusammen. Sängerin Thabilé, Organist Andreas Mücksch und der Jugendchor der Pauluskirche gestalten unter dem Titel „Durch Hell und Dunkel“ einen musikalisch berührenden Vormittag rund um Psalm 23.

Am Sonnabend, 10. Mai, heißt es dann: Bühne frei für das große Open-Air SWH–Saalejazz rund um die Peißnitz! Auf der Festivalbühne sorgen die Mama Shakers (Frankreich), Thabilé & Band (Südafrika) sowie die Inkspot Swing Band für internationale Klänge. Begleitet wird das Event von einem bunten Familienprogramm mit Kinderbaustelle, Stadtwerkedorf, Versteigerung und Mitmachaktionen! Auch das Peißnitzhaus, die Burg Giebichenstein und das Kaffeehaus Wittekind bieten an dem Tag ein eigenes musikalisches Angebot.

Entspanntes Festivalfeeling gibt’s auch beim Jazzpicknick im Schlossgarten Merseburg am Wochenende, 10. und 11. Mai. Stargast Tokunbo, Nachwuchsstar Dominik Gershkovich und weitere Acts sorgen für lässige Atmosphäre in historischem Ambiente. Mit Picknickdecke und Familie lässt sich Jazz hier ganz entspannt genießen – ohne Ticket, aber mit Herz.

Übrigens: Auch im Burgenlandkreis kommen Jazzfreunde am Wochenende des 9. und 10. Mai auf ihre Kosten: Beim „Naumburgjazz“ wird unter anderem Sebastian Krumbiegel zu Gast sein.