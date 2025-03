Zum sechsten Mal gibt es bei „Women in Jazz“ den Wettbewerb „Next Generation virtuell“. Wer bei der Vergabe das Wort hat und was der Preis für die Gewinnerin bedeutet.

Halle (Saale)/MZ. - Er ist eine wichtige Plattform für junge Jazzmusikerinnen: Zum sechsten Male gibt es inzwischen den Wettbewerb „Women in Jazz – Next Generation virtuell“, der zum Rahmenprogramm des Internationalen Festivals „Women in Jazz“ in Halle gehört.