In Leipzig müssen Besucher der städtischen Häuser seit einem Jahr keinen Eintritt zahlen. Was Halles Kulturbeigeordnete davon hält.

Halle (Saale)/MZ - Für die Pressekonferenz zur Museumsnacht hat Ronny Maik Leder, Direktor des Naturkundemuseums Leipzig, das wertvollste Stück in den Beratungsraum gebracht: eine detailgetreu modellierte Libelle im Maßstab 10:1. „Solche Objekte wirken nicht digital. Die will und muss man echt sehen“, sagt Leder. Er rechnet am Samstag mit einer langen Schlange vor seinem Museum in Bahnhofsnähe, in das aus Brandschutzgründen nur 50 Personen gleichzeitig dürfen.