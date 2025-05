Museumsnacht am 10. Mai

Halle(Saale)/Leipzig/MZ - Am 10. Mai bitten Halle und Leipzig wieder zur gemeinsamen Museumsnacht. Von 18 bis 24 Uhr haben in beiden Städten 88 Museen geöffnet. Erwartet werden rund 20.000 Besucher. „Die Museen, Galerien und Sammlungen öffnen Türen und bauen Brücken zu faszinierenden Wissenswelten“, sagte Halles Kulturbeigeordnete Judith Marquardt am Montag auf einer Pressekonferenz im Leipziger Naturkundemuseum.

Wichtig für Besucher: Mit dem Ticket für 14 Euro (ermäßigt zehn, Kinder und Jugendliche bis 18 frei) können alle Museen in beiden Städten besucht werden. Die Eintrittskarten gelten gleichzeitig auch als Fahrscheine für Busse und Bahnen in Halle und Leipzig - und für die S-Bahn.

Alle Infos im Internet unter www.museumsnacht-halle-leipzig.de

Neu in Halle zur Museumsnacht ist die Eröffnung des neu gestalteten Salinemuseums. Die Franckeschen Stiftungen zeigen erstmals eine Sonderausstellung zur Wunderkammer. Zwei Musiker der Staatskapelle haben dafür ein Musikstück komponiert, das welturaufgeführt wird.