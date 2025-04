Kein Aprilscherz: Bei Bauarbeiten an der neuen Grundschule Schimmelstraße in Halle ist eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht worden. Die Arbeiter stießen auf ein Steinkohle-Vorkommen. Welche Folgen das für die Baustelle hat.

Beim Bau einer neuen Schule: Arbeiter stoßen mitten in Halle auf Kohlevorkommen

Steinkohle in Halle gefunden

Die Baustelle der neuen Grundschule Schimmelstraße in Halle - hier wurde unerwartet Steinkohle im Boden gefunden.

Halle (Saale)/MZ. - Bei Bauarbeiten für eine neue Grunschule in der Schimmelstraße in der halleschen Innenstadt haben Bauarbeiter einen außergewöhnlichen Fund gemacht. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag bei einer Sitzung im Stadthaus mitteilte, wurde eine größere Menge Steinkohle gefunden.