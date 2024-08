Halle (Saale)/MZ/ahs - In zwei Jahren soll Eröffnung sein: Am Mittwoch ist in Halle der Grundstein für den ersten Grundschulneubau seit der Wende gelegt worden. Für 28 Millionen Euro soll in derSchimmelstraße bis 2026 ein hochmoderner Bau für rund 300 Schüler entstehen. Finanziert wird das Projekt aus dem städtischen Schulinvestitionsprogramm und damit zum größten Teil aus Eigenmitteln.