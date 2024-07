Halle/MZ. - Trotz der schwachen Konjunktur wird es für Unternehmen in Sachsen-Anhalt in vielen Bereichen schwerer, offene Stellen zu besetzen. Die Zahl der sogenannten Engpassberufe ist in Sachsen-Anhalt im Jahr 2023 gestiegen. Das geht aus der jährlichen Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit hervor. In 23 Berufsgruppen zeigen sich akute Engpässe bei der Besetzung offener Stellen. Dies sind drei mehr als im Jahr zuvor. „Auch bei den Berufen, die kurz davor sind, ein Engpass zu werden, ist ein Anstieg zu verzeichnen“, sagte der Chef der Landesarbeitsagentur, Markus Behrens.

Zu den beschäftigungsstärksten Engpassberufen zählten 2023 vor allem Pflege- und Gesundheitsberufe und Berufe im verarbeitenden Gewerbe. Technische Berufe waren vor allem im Bereich Mechatronik und Automatisierungstechnik und der Bauplanung betroffen. Die Engpässe werden unter anderem daran gemessen, wie lange es dauert, eine gemeldete Stelle zu besetzen, wie hoch die berufsspezifische Arbeitslosenquote ist und wie sich die Löhne entwickeln.

Die BA-Zahlen decken sich mit einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Danach sind die Top fünf der Engpassberufe in Sachsen-Anhalt: Fachkräfte für Bauelektrik, Bauplanung, Berufskraftfahrer, Mechatronik und Elektrische Betriebstechnik. Laut IW-Arbeitsmarktforscher Dirk Werner gibt es hierzulande mehr offene Stellen für Fachkräfte als arbeitslose Fachkräfte.

Dass die Zahl der Engpassberufe steigt, liegt laut Agenturchef Behrens vor allem an der demografischen Entwicklung. „Mehr Menschen der geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente. Auch bei einer zuletzt gesunkenen Arbeitslosigkeit können Betriebe ihre freien Stellen aber oft nicht nachbesetzen“, so Behrens.

Der KI-Roboter wird so bald keine Heizung einbauen. Dirk Neumann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle

Ein Teil der Betriebe verstärkt daher die Ausbildung. Sowohl die Handwerkskammer Halle (HWK) als auch die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau berichten über leicht steigende Azubi-Zahlen in diesem Jahr. HWK-Hauptgeschäftsführer Dirk Neumann hält die Beschäftigungsperspektiven für junge Menschen im Handwerk für glänzend. „Der KI-Roboter wird so bald keine Heizung einbauen, weil es sehr viele unterschiedliche Arbeitsschritte gibt“, sagt Neumann im MZ-Interview.

Viele Arbeitslose falsch qualifiziert für angebotene Jobs

Dennoch reicht die Zahl der Auszubildenden nicht aus, um das Beschäftigungsniveau zu halten. „Wir verlieren im Kammerbezirk jedes Quartal etwa 500 Mitarbeiter in den Betrieben, also insgesamt etwa 2.000 Arbeitnehmer im Jahr“, so Neumann. Von den Betrieben, die eine Nachfolge benötigen, finde nur ein Fünftel einen Nachfolger. „Das ist keine gesunde Entwicklung“, warnt Neumann. Obwohl es Ende Juni in Sachsen-Anhalt knapp 82.400 erwerbslose Frauen und Männer gab, können diese wegen fehlender Qualifikation die freien Stellen vielfach nicht besetzen. „Von den Arbeitslosen suchen nur sechs Prozent eine Beschäftigung in einem Engpassberuf“, heißt es bei der Landesarbeitsagentur. Viele Erwerbslose könnten nur Helfertätigkeiten ausüben.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, fordern viele Wirtschaftsverbände eine gesteuerte Zuwanderung von ausländischen Fachkräften. Das Land Sachsen-Anhalt will das jetzt auch finanziell unterstützen. Handwerker-Geschäftsführer Neumann plädiert eher dafür, „die hohe Akademikerquote von beinahe 40 Prozent in einem Jahrgang zu reduzieren“. In der DDR habe die Quote bei zehn Prozent gelegen. Das sei zu wenig. Die Mitte wäre wohl richtig. „Sonst haben wir irgendwann viele arbeitslose Akademiker, die monatelang auf einen Handwerker warten müssen“, erklärt Neumann.