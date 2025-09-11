Weitere Themen: Süßer Exportrekord in die USA / Hotel-Turm in Halle / Dampf-Alarm im Harz / Jenoptik baut aus / Dubiose Maskendeals? / VW-Betriebsratschef geht

wenn ich abends einen Spaziergang am See mache, dann sehe ich regelmäßig Männer mit ersten grauen Haaren in engen Radlerhosen auf rasanter Fahrt. Während sich die Herren früher vielleicht eine Rennmaschine zugelegt haben, sind es heute Rennräder. Das sollte man rundweg positiv sehen: Es nützt der Umwelt und der Gesundheit.

In der Corona-Pandemie erlebte die Fahrradbranche einen mächtigen Aufschwung, der von der E-Bike-Technologie befeuert wurde. Die Preise für die Fahrräder sind allerdings auch deutlich gestiegen. Der durchschnittliche Verkaufspreis eines neuen E-Bikes liegt laut Branchenverband ZIV bei 2.950 Euro.

Doch ähnlich wie bei Computern und Smartphones entwickelt sich aktuell ein professioneller Markt für Gebrauchträder. Das Münchner Unternehmen Jobrad Loop und einige andere Start-ups wie Upway und Re-Bike wollen den Gebrauchtwarenhandel mit E-Bikes und Fahrrädern umkrempeln. Sie sprechen von sogenannten refurbished Bikes.

Nela Murauer, Chefin von Jobrad Loop, steht im Lager in Kabelsketal mit einem aufbereiteten Gebrauchtrad. Es kann online gekauft werden. Foto: Andreas Stedtler

Vor den Toren von Halle hat Jobrad Loop dazu in den vergangenen Monaten Deutschlands größte Fahrradwerkstatt aufgebaut. In einer 21.000 Quadratmeter großen Halle sollen laut Firmenchefin Nela Murauer jährlich bis zu 65.000 Fahrräder aufbereitet werden. Murauer hat der MZ einen exklusiven Einblick zum Start gewährt. Hier geht es zum Text.

Das Führungsteam besteht aus ehemaligen BMW-Managern, die in Kabelsketal eine „fließende Produktion“ aufbauen wollen. Das heißt, der Automatisierungsgrad an den verschiedenen Stationen soll möglichst hoch sein. Die Räder sind meist drei Jahre alt und kommen von der Schwesterfirma Jobrad, die deutscher Marktführer im Leasingfahrradgeschäft für Mitarbeiter von Unternehmen ist.

Die XXL-Werkstatt in Kabelsketal besteht aus verschiedenen Stationen, an denen die Räder aufbereitet werden. Foto: Andreas Stedtler

In der XXL-Werkstatt sind bereits 80 Mitarbeiter beschäftigt, weitere Zweiradmechaniker werden gesucht. Verkauft werden die Räder über den eigenen Online-Shop. Die Preise liegen zwischen 600 und 7.000 Euro. „Wir ermöglichen es, Top-Fahrräder zu günstigen Preisen zu erwerben“, wirbt Murauer. Sehr gefragt seien derzeit beispielsweise sogenannte Gravelbikes – ein Mix aus Rennrad und Mountainbike.

Genau diese Gravelbikes sehe ich jetzt auch häufiger am See, mein Nachbar und einer meiner engsten Freunde haben sich auch eines gekauft. Da werde ich mal nachfragen, zu welchem Preis. Die refurbished Bikes werden sicher dazu beitragen, dass der Fahrradboom nicht verebbt. Das ist doch eine hervorragende Nachricht.

130 Seecontainer mit Schokolade

Die neuen 15-Prozent-Zölle belasten Exporte in die Vereinigten Staaten. Die hallesche Schokofirma und ein Walzen-Hersteller aus dem Harz beschreiben, wie sie damit umgehen. (MZ)

Leipziger bereiten Datacenter den Boden

Das Leipziger Unternehmen FAB verhandelt mit mehreren Kommunen in Mitteldeutschland über die Ansiedlung von großen Datacentern. Welche Gemeinden das sind und warum Strom ein Engpass werden könnte. (MZ)

In diesem Leipziger Geschäftshaus hat das Unternehmen FAB seinen Sitz. Foto: Höhne

Hotel-Turm in Halle

Am Busbahnhof in Halle laufen Bodenuntersuchungen für den Hotelneubau der Firma Papenburg. Die noble Herberge soll sogar das Zukunftszentrum in den Schatten stellen. Wie der Hotel-Turm aussehen soll. (MZ)

So soll der neue Hotel-Komplex aussehen. Foto: Papenburg

Dampf-Alarm im Harz

Schon 2019 warnten Techniker intern vor dem drohenden Kollaps der Dampflokflotte der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) – doch niemand hörte hin. Die Instandhaltung wurde vernachlässigt, die Loks sind verschlissen. Droht dem Mythos Dampflok im Harz damit das endgültige Aus? (MZ)

Der Einsatz der Dampfloks könnte deutlich reduziert werden. Foto: Peter Gercke

Magdeburger will Audi helfen

Seit einem Jahr verantwortet der Magdeburger Marco Schubert bei Audi den Vertrieb. Im Interview spricht er über seine Strategie heraus aus dem Absatz-Tief. (VS)

Der gebürtige Magdeburger Marco Schubert ist Vertriebsvorstand bei Audi. Foto: Audi

Gasproduzent eröffnet Werk

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld will Nippon Gases in Zukunft Kohlendioxid und Trockeneis produzieren. Das Werk hat das Unternehmen einige Millionen Euro gekostet. (MZ)

Jenoptik baut aus

Die Halbleiterindustrie ist ein wichtiger Kunde der Thüringer Jenoptik AG. Geliefert werden optische Systeme - die Produktionskapazitäten dafür sollen am Konzernsitz in Jena erweitert werden. (MZ)

Weiterer Zulieferer insolvent

Wegen eines abrupten Umsatzrückgangs geht DMB Metallverarbeitung im Erzgebirge das Geld aus. In dem fast 65 Jahre alten Betrieb sind rund 70 Beschäftigte betroffen. (LVZ)

Fragwürdige Masken-Deals?

Hektisch geschlossene Verträge, ein Spendendinner in Leipzig und das Geheimgezerre um einen Sonderbericht: Die Corona-Politik von Jens Spahn sorgt wieder für Aufregung. Was Firmen aus Sachsen damit zu tun hatten – und was Lieferanten heute sagen. (LVZ)

VW-Betriebsratschef geht

VW Sachsen verliert seine Betriebsratsspitze: Uwe Kunstmann zieht Konsequenzen aus persönlichen Fehlern. Und auch seine Stellvertreterin Kristin Oder geht. Wie es nun weitergeht. (MZ)

Uwe Kunstmann, Gesamtbetriebsratschef von Volkswagen Sachsen, spricht vor dem Werk von Volkswagen in Zwickau. Kunstmann, tritt von seinen Ämtern im Fahrzeugwerk Zwickau zurück. Foto: dpa

Glashersteller schließt

Nach mehr als 90 Jahren endet die Produktion bei Doering Glass in Radeburg. Für einen weiteren Standort in Berlin besteht noch Hoffnung. (MZ)