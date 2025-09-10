Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld will Nippon Gases in Zukunft Kohlendioxid und Trockeneis produzieren. Das Werk hat das Unternehmen einige Millionen Euro gekostet.

Zörbig - Das Gasunternehmen Nippon will in einem neuen Werk in Zörbig mit der Produktion beginnen. An dem neuen Standort werde gasförmiges und verflüssigtes Kohlendioxid in Lebensmittelqualität sowie Trockeneis hergestellt, teilte das Unternehmen mit. Der Bau des neuen Werks im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat den Angaben nach 30 Millionen Euro gekostet. Das Land hat den Bau mit 3,7 Millionen Euro bezuschusst.

Nippon Gases beliefert nach eigenen Angaben unter anderem metallverarbeitende Betrieben, die chemische Industrie, Lebensmittelproduzenten und Kliniken. Das Unternehmen hat deutschlandweit 16 Standorte. Es ist Teil der Nippon Sanso Holdings Corporation. Das Unternehmen mit seinem Hauptsitz in Japan ist über 100 Jahre alt und beschäftigt nach eigenen Angaben nahezu 20.000 Mitarbeiter - 3.500 davon in Europa.