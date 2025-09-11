weather regenschauer
  4. Gebrauchtradfirma sucht Mitarbeiter: Deutschlands größte Fahrradwerkstatt: Jobrad Loop eröffnet Werk in Kabelsketal

Jobrad Loop will in Kabelsketal jährlich zehntausende Gebrauchträder aufbereiten und anschließend verkaufen. 80 Mitarbeiter sind bereits eingestellt - weitere werden gesucht.

Von Steffen Höhne Aktualisiert: 11.09.2025, 09:18
Jobrad-Loop-Chefin Nela Murauer ist selbst begeisterte Fahrradfaherin. Die Fahrträder in den Regalen sind alle überholt und können online gekauft werden. Foto: Andreas Stedler

Kabelsketal/MZ. - „Häufig müssen die Ketten gewechselt werden“, sagt Roger Heller. Griffe, Sattel und Reifen würden ebenfalls oft getauscht. Der ehemalige BMW-Manager steht in einer riesigen Halle des Gebrauchtrad-Unternehmens Jobrad Loop im Gewerbegebiet von Kabelsketal (Saalekreis). Seine Aufgabe ist es, vor den Toren der Stadt Halle Deutschlands größte Fahrradwerkstatt aufzubauen.