Das Leipziger Unternehmen FAB verhandelt mit mehreren Kommunen in Mitteldeutschland über die Ansiedlung von großen Datacentern. Welche Gemeinden das sind und warum Strom ein Engpass werden könnte.

Das Google Cloud-Rechenzentrum in einem Gewerbegebiet im hessischen Hanau könnte Vorbild für die hiesigen Projekte sein, die aber noch deutlich größer mit mehreren Hallen ausfallen sollen.

Leipzig/MZ. - Thomas Bergler ist aktuell in Ostdeutschland viel unterwegs: Der Geschäftsführer des Grundstück-Entwicklers FAB aus Leipzig spricht mit Bürgermeistern, stellt sich in Gemeinderäten vor und nimmt Kontakt zu Landeigentümern auf. Die FAB Gesellschaft für Gebietsentwicklung und Infrastrukturdienstleistungen, so der vollständige Unternehmensname, will mehrere große Rechenzentren in Mitteldeutschland ansiedeln.