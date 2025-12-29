meine Güte, fast wieder Silvester. Ist Ihnen manchmal auch so, als wäre gerade erst Neujahr gewesen? Ganz falsch, wie ein Blick auf den Kalender zeigt. Oder einer in einschlägige Geschäfte: Von heute an gibt es wieder alles mögliche Knallzeugs zu kaufen. Mein Fall ist das aus verschiedenen Gründen nicht. Aber auch in diesem Fall gehen die Meinungen auseinander, bei mir zu Hause ist das übrigens nicht anders. Jedenfalls: Hier und hier auch können Sie mehr zum Thema lesen.

Bevor das Jahr aber ganz zu Ende geht, hat am letzten Wochenende 2025 offensichtlich so mancher noch einmal ordentlich zugelangt, was die häusliche Einrichtung angeht - dem Ansturm auf den nun gestarteten Ausverkauf bei Möbel Kraft in Halle-Peißen nach zu urteilen jedenfalls. Wer wirklich kaufen wollte, brauchte an der Kasse viel Geduld.

Erinnern Sie sich noch an die Verfilmung von Comics um den Klempnerlehrling Werner in den 1990ern? Und vielleicht auch noch an „Beinhart“, den Titelsong einer dieser Filme? Den hat die Band Torfrock beigesteuert, seit gut 50 Jahren im Geschäft und am Abend des zweiten Weihnachtstages zum ersten Mal im halleschen Capitol zu Gast. Ich kann Ihnen sagen: Ausverkauft war das Konzert nicht, die Stimmung aber um so besser.

