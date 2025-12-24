Heiligabend ist so ein Tag, an dem selbst Halle für einen Moment langsamer wirkt. Die Straßen sind leerer, die Geschäfte schließen früher – und selbst dort, wo es sonst brummt, kehrt Ruhe ein. Wobei: Ruhe ist relativ. Wer heute noch einmal über die Hochstraße will, hat vielleicht trotzdem Zeit, über das Christkind nachzudenken.

Denn ausgerechnet an Halles wohl nervigster Baustelle herrscht pünktlich zu Weihnachten Stillstand. Keine Bagger, keine Arbeiter – nur Stau und viele Fragen. Warum wird auf der B80 eigentlich nicht in Schichten gearbeitet? Ein Hallenser bringt seinen Frust auf den Punkt, die Stadt erklärt, warum Nachtarbeit keine Option ist – und weshalb das Chaos wohl noch eine Weile bleibt.

Während draußen die Geduld auf eine harte Probe gestellt wird, läuft es drinnen überraschend gut. Entgegen aller bundesweiten Prognosen zeigen sich viele Hallenser Einzelhändler zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft. Vor allem junge Kunden zieht es wieder verstärkt in die Läden – auf der Suche nach besonderen Düften, gutem Service oder klassischen Geschenken. Warum Influencer dabei eine Rolle spielen und weshalb Beratung offenbar wieder zählt, erzählen Geschäftsinhaber aus der Innenstadt.

Und dann ist da noch eine Geschichte, die fast selbst wie ein Weihnachtsmärchen klingt – nur ohne Schnee. Florian Sabais hat sich einen Traum erfüllt: Er führt „seinen“ Edeka-Markt auf der Silberhöhe nun als selbstständiger Unternehmer. Zwischen Kasse, Verkaufsfläche und Büro erzählt er, warum er lieber mittendrin als nur Chef sein will – und wo er im Markt sogar sein privates Glück gefunden hat.

Ich wünsche Ihnen ruhige Stunden und schöne Momente.

Luisa König