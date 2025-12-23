Die Brückenbaustellen auf der B80 quälen nicht nur Autofahrer. Sie könnten auch Existenzen zerstören. Ebenfalls wichtig: Freie Fahrt auf der A143.

Seit 2009 hat Uwe Steingraf die Tankstelle an der Magistrale in Halle-Neustadt. Dass, was sich aufgrund der Baustellensituation gerade dort abspielt, oder besser gesagt nicht abspielt, hätte er so vor Baubeginn nicht vermutet. Seine Tankstelle ist wie eine Insel im Stau. Mit dramatischen Folgen, wie meine Kollegin Undine Freyberg berichtet.

Bleiben wir beim Thema Verkehr. Auf der A143 - dem Stummel zwischen Bennstedt und dem Südkreuz an der A38 - wurde über Monate gewerkelt. Die Fahrbahn, immerhin schon über 20 Jahre alt, ist hinüber gewesen. Jetzt haben Sie dort wieder freie Fahrt - mit Einschränkungen.

Am heutigen Dienstag endet in Halle der Weihnachtsmarkt. Irgendwie ist die Zeit im Rekordtempo verflogen. Vor zwei Wochen berichteten wir über eine Hochzeit an der Glühweinhütte. So selten ist das gar nicht. Mein Kollege Denny Kleindienst ist der Geschichte auf den Grund gegangen.

Sollten Sie noch nicht alle Geschenke zusammenhaben, wünsche ich Ihnen auf den letzten Drücker Glück und Nerven. Ansonsten: Lassen Sie es besinnlich angehen. Es ist Weihnachten.

Ihr Dirk Skrzypczak