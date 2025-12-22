weather starkbewoelkt
Die Fotografin Eva Kohlweyer hält den Weihnachtsmarkt für einen idealen Ort, um Hochzeitsfotos zu machen. Überhaupt hat eine Winterhochzeit aus ihrer Sicht viele Vorteile.

Von Denny Kleindienst Aktualisiert: 22.12.2025, 17:11
Für ein Styleshooting war die Hochzeitsfotografin Eva Kohlweyer auf dem Weihnachtsmarkt in Halle unterwegs. (Foto: Eva Kohlweyer)

Halle (Saale)/MZ - Nachdem Sissy Richter und Tino Wicking sich im halleschen Stadthaus das Ja-Wort gegeben hatten, zogen die beiden frisch Vermählten in Brautkleid und Anzug hinaus auf den Weihnachtsmarkt. Dort gab es an der Heißen Hütte Glühwein- statt Sektempfang. Zwei Wochen ist das her.