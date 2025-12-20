Nach Tod von Geschäftsführer - Insolvenzverwalter findet neuen Eigentümer für „Haus Sonne“ in Köthen
Im Insolvenzverfahren der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH konnte kurz vor Weihnachten endlich eine Lösung gefunden werden. Wie es mit den insgesamt acht Häusern nun weiter geht.
Köthen/MZ. - Im Insolvenzverfahren der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH („Zerbst Pflege Gruppe“) konnte kurz vor Weihnachten die lang ersehnte Lösung zur Rettung der Häuser vertraglich umgesetzt werden. Dies gilt auch für das „Haus Sonne“ in Köthen.