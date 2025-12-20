Nach Tod von Geschäftsführer - Insolvenzverwalter findet neuen Eigentümer für „Haus Sonne“ in Köthen

Im Insolvenzverfahren der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH konnte kurz vor Weihnachten endlich eine Lösung gefunden werden. Wie es mit den insgesamt acht Häusern nun weiter geht.