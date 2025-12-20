weather starkbewoelkt
  4. Argentum Gruppe übernimmt Zerbst Pflege Gruppe: Zukunft gesichert

Nach Tod von Geschäftsführer - Insolvenzverwalter findet neuen Eigentümer für „Haus Sonne“ in Köthen

Im Insolvenzverfahren der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH konnte kurz vor Weihnachten endlich eine Lösung gefunden werden. Wie es mit den insgesamt acht Häusern nun weiter geht.

Aktualisiert: 22.12.2025, 18:33
Für die Seniorenresidenz „Haus Sonne“ in Köthen und die anderen Einrichtungen der Zerbst Pflege Gruppe ist eine Lösung gefunden worden. Nun wurden die neuen Verträge unterzeichnet.  Foto: Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - Im Insolvenzverfahren der Alten- und Pflegeheim in Zerbst GmbH („Zerbst Pflege Gruppe“) konnte kurz vor Weihnachten die lang ersehnte Lösung zur Rettung der Häuser vertraglich umgesetzt werden. Dies gilt auch für das „Haus Sonne“ in Köthen.