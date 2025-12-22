Erklärung zur Krise der Chemie Bürgermeister und CDU-Fraktion im Saalekreis rufen nach Merz und notfalls russischem Erdgas

Die Chemie steckt in der Krise, der US-Konzern will wichtige Anlagen in der Region schließen. Sieben zumeist CDU-(Ober)Bürgermeister aus dem Saalekreis und die CDU/FDP-Fraktion schicken deshalb nun einen Brief an Merz. Sie fordern mehr Engagement der Bundesregierung und notfalls russisches Erdgas. Von dem will die Ostbeauftragte nichts wissen.