Schon länger strebte Florian Sabais die Geschäftsführertätigkeit an. Nun führt er den Edeka-Markt auf der Silberhöhe als selbstständiger Unternehmer. Er fand dort auch sein ganz persönliches Glück.

Sein eigener Supermarkt in Halle: Florian Sabais wurde, was er immer werden wollte

Seit November führt Florian Sabais den Edeka-Markt auf der Silberhöhe in Halle als selbstständiger Unternehmer.

Halle (Saale)/MZ. - Ein Brand an der Fleischtheke und der dadurch entstandene Schaden machte vor nunmehr fünf Jahren die Schließung des Edeka-Marktes auf der Silberhöhe nötig. Später folgten dann sogar der Abriss und anschließende Neubau des Marktes.