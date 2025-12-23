weather regenschauer
Schon länger strebte Florian Sabais die Geschäftsführertätigkeit an. Nun führt er den Edeka-Markt auf der Silberhöhe als selbstständiger Unternehmer. Er fand dort auch sein ganz persönliches Glück.

Von Denny Kleindienst 23.12.2025, 12:00
Seit November führt Florian Sabais den Edeka-Markt auf der Silberhöhe in Halle als selbstständiger Unternehmer.
Halle (Saale)/MZ. - Ein Brand an der Fleischtheke und der dadurch entstandene Schaden machte vor nunmehr fünf Jahren die Schließung des Edeka-Marktes auf der Silberhöhe nötig. Später folgten dann sogar der Abriss und anschließende Neubau des Marktes.