Am zweiten Weihnachtstag wird es norddeutsch im Capitol in Halle. Die Kultband Torfrock gastiert mit ihrer „Bagaluten-Wiehnacht“.

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Im nächsten Jahr ist die Band seit 50 Jahren im Geschäft, hat Anfang der 1990er bundesweit Erfolge gefeiert und ist in Norddeutschland immer eine feste Größe geblieben: Am zweiten Weihnachtsfeiertag gastiert Torfrock in Halle. Wer da jetzt an die Verfilmung von „Werner“-Comics denkt, liegt ganz richtig: Die Musiker haben für den ersten Film um den gleichnamigen Klempnerlehrling den Titelsong „Beinhart“ geschrieben, der zum Hit werden sollte.

In Halle können Fans die Musiker am 26. Dezember 2025, 19 Uhr, bei der „Bagaluten-Wiehnacht“ im Capitol erleben. Es gibt noch Karten für das Event, bei dem die Veranstalter Rockatmosphäre versprechen, gepaart mit weihnachtlicher Gemütlichkeit.