die Stimmung schwankte zwischen Wehmut und Verständnis, als sich Besucher am Vormittag des 24. Dezember zur tierischen Bescherung im Bergzoo Halle einfanden. Zu Weihnachten 2026 wird die Elefantenherde nicht mehr dabei sein; die fünf Dickhäuter ziehen nach Berlin. Hier können Sie mehr zum Thema lesen.

Um eine Art Abschied geht es auch Club Drushba. Der Club soll zwar bleiben, sein Name aber nicht. Was dahinter steckt, hat Denny Kleindienst in diesem Beitrag aufgeschrieben.

In Sachsen-Anhalts größter Geburtsklinik hat derweil Raphael Furore gemacht: als erstes Weihnachtsbaby 2025 im halleschen Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara. Auch im Universitätsklinikum gab es Nachwuchs. Herzlichen Glückwunsch!

Ihnen ein angenehmens letztes Wochenende 2025 und schöne Grüße sowieso

Annette Herold-Stolze