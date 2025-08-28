sie gehe davon aus, dass nach der Sommerpause alle gut erholt seien, hatte Ute Haupt (Die Linke) zu Beginn der Ratssitzung gesagt, die sie als stellvertretende Vorsitzende eröffnete. Doch Erholung hin oder her – thematisch ging es am Mittwoch im Stadthaus eher düster zu.

Es ging zum Beispiel um einen Zaun (um das Händeldenkmal), ein neues Gefängnis (in Tornau) und ein neues Verbot (für das Mähen von Wiesen).

Der CDU-Stadtrat Guido Haak ist nämlich jetzt neuer Ratsvorsitzender.

Denn am Freitag wird das Laternenfest eröffnet.

