Am Festplatz Gimritzer Damm und auf der Ziegelwiese wird hart gearbeitet: Schausteller und Bühnenarbeiter stecken mitten in den Vorbereitungen zum Laternenfest. Was Besucher zahlen müssen.

„Magic“, „Eclipse“, „Ramba Zamba“ - Was Besucher auf dem Rummel beim Laternenfest erwartet

Der Jahrmarkt auf dem Festplatz am Gimritzer Damm nimmt Gestalt an. 60 Schausteller aus ganz Deutschland und Frankreich haben ihre Fahrgeschäfte aufgebaut.

Halle (Saale)/MZ. - Wer länger nicht über den staubigen Festplatz am Gimritzer Damm geschlendert ist, wird staunen: Fahrgeschäfte, Buden und Karussells sind dort quasi über Nacht aus dem Boden gewachsen, mittendrin schwere Hebetechnik, Kräne, riesige Trucks und viele kleine bunte Wagen. Unschwer zu erkennen: Halles Rummel zum Laternenfest nimmt Gestalt an.