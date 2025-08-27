Die Brückenbaustelle auf der B80/Magistrale nervt Verkehrsteilnehmer. Ebenfalls wichtig: Die traurige Geschichte um eine tote Katze.

Mal Hand aufs Herz: Damit hat wohl jeder gerechnet. Die Großbaustelle auf der B80/Magistrale, dort werden Brücken erneuert, hat es in sich. Die Staus sind teils gewaltig. Nerven liegen blank. Bis 2027 müssen wir durchhalten. Jetzt gibt es erste Autofahrer, die die Öffnung einer Saalebrücke fordern. Worum es dabei geht, lesen Sie hier.

Meine Kollegin Hanna Schabacker ist einer traurigen Geschichte auf der Spur. Eine Katze, ausgestattet mit Chip und GPS-Tracker, wird offensichtlich verletzt und später tot in einer Mülltonne gefunden. Mittendrin im rätselhaften Geschehen ist die Feuerwehr Halle. Was ist tatsächlich passiert?

Ärgert Sie der Leerstand in Geschäften in Halles Innenstadt auch? Woran liegt es, dass große Mode-Ketten um Halle einen Bogen machen? Meine Kollegin Annette Herold-Stolze hat sich mit einem Immobilienmakler getroffen. Die interessanten Fakten erfahren Sie hier.

Noch wenige Tage, dann feiern wir unser Laternenfest. Natürlich erfahren Sie auf unserer Homepage die wichtigsten Fakten zum Spektakel. Das steigert die Vorfreude.

Ihr Dirk Skrzypczak