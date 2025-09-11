haben Sie Ihren Jahresurlaub noch vor sich? Und sind Sie vielleicht jemand, der gern mit dem Zug verreist, wissen aber noch nicht, wohin die nächste Tour führen soll?

Dann können wir, genauer Chefreporter Dirk Skrzypczak, Ihnen einen Tipp geben. Demnächst fahren wieder Nachtzüge mit Halt in Halle in eine europäische Hauptstadt, die direkt zuletzt nicht erreichbar war. Sie wollen wissen, welche? Antworten finden Sie hier.

Soviel kann ich Ihnen verraten: Kopenhagen ist es nicht, auch wenn das natürlich auch „mächtig gewaltig“ wäre. Nun sind Sie vermutlich schon auf der richtigen Fährte in Richtung Olsenbande. Børge war in der Stadt, Filmsohn von Kjeld und häufig mit dem Gauner-Trio im Einsatz. Bis er in „Die Olsenbande stellt die Weichen“ auf dem besten Wege war, solide zu werden ... Aber das ist eine andere Geschichte.

Jedenfalls: Jes Holtsø, der den Børge damals spielte, war wieder einmal in Halle. Welche Musik er macht und wie das so klingt, können Sie in diesem Beitrag von Katja Pausch nachlesen.

Wir haben aber noch mehr zu bieten. Es geht unter anderem um den geplanten JVA-Neubau, das Richtfest für einen neuen Handwerker-Ausbildungscampus und einen Unfall, der Mittwochnachmittag den Verkehr auf der B 80 blockierte.

Eine interessante Lektüre Ihnen und einen passablen Donnerstag sowieso.

Annette Herold-Stolze