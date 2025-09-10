OB Vogt begeistert Ab Dezember geht es von Halle mit dem ICE direkt in diese Hauptstadt

Im Oktober gibt die Deutsche Bahn den neuen Fahrplan bekannt, der ab 12. Dezember gilt. Halle spielt dabei im Fernverkehr eine große Rolle. Über welches angekündigte neue Fahrziel sich nicht nur Oberbürgermeister Alexander Vogt jetzt schon freut.