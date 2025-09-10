OB Vogt begeistert Ab Dezember geht es von Halle mit dem ICE direkt in diese Hauptstadt
Im Oktober gibt die Deutsche Bahn den neuen Fahrplan bekannt, der ab 12. Dezember gilt. Halle spielt dabei im Fernverkehr eine große Rolle. Über welches angekündigte neue Fahrziel sich nicht nur Oberbürgermeister Alexander Vogt jetzt schon freut.
Halle (Saale)/MZ. - Seit Dezember 2023 fährt der Nachtzug - theoretisch - dreimal pro Woche von Berlin über Halle in eine große europäische Hauptstadt. Aktuell wird die Saalestadt aber ausgespart. Grund sind Bauarbeiten an der Strecke. Nun können sich Reisende ab Dezember die Hände reiben.