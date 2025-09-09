in meinem Urlaub habe ich nun zum ersten Mal von der Blauen Banane gehört. Klingt nicht besonders appetitlich, aber etwas zu Essen ist damit auch nicht gemeint. Stattdessen wurde mir erklärt, dass die Blaue Banane das am dichtesten besiedelte Gebiet in Europa ist. Es erstreckt sich von London über die Benelux-Staaten und den Nordosten Frankreichs über das Ruhrgebiet und Süddeutschland bis nach Mailand in Italien. Und dieses ganze Gebiet erinnert eben an die Form einer Banane. Es überrascht nicht, dass Sachsen-Anhalt und somit auch Halle nicht dazugehören. Dafür wohnen hier im Vergleich zum Bananengebiet einfach zu wenig Leute. Ich habe mich aber gefragt, ob sich das am dichtesten besiedelte Gebiet innerhalb der halleschen Stadtgrenze nicht auch in Obstform darstellen lässt, denke aber, dass kann man sich sparen. Zum einen ist klar, wo die meisten Leute in Halle wohnen, nämlich in Neustadt. Zum anderen erinnert die Silhouette von Halle-Neustadt an kein mir bekanntes Obst. Zumindest keines mit besonders signifikanter Form. Die Blaue Banane soll außerdem einen Raum geographisch relevanter Transformationen kennzeichnen. Bei dem Thema wiederum wird man in Halle ja schon hellhörig.

Überraschend ist auch die Tatsache, dass viele Erwachsene in Halle Analphabeten sind. Zum Weltalphabetisierungstag zu Wochenbeginn machte das Grundbildungszentrum Halle-Saalekreis genau darauf aufmerksam. Wie die Quoten in Halle aussehen und wie es am Ende doch noch klappen könnte mit Lesen und Schreiben, erfahren Sie hier.

Am Wochenende findet in Halle der Christopher Street Day statt. Weil rechtsextreme Gruppen gegen die Veranstaltung mobilmachen, rufen die CSD-Veranstalter zum Gegenprotest auf. Warum sie das für wichtig halten, lesen Sie hier.

Noch einige Zeit dauern wird es derweil, bis am Riebeckplatz der neue Hotel-Turm steht. Am Busbahnhof in Halle laufen noch Bodenuntersuchungen für den Hotelneubau der Firma Papenburg. Doch die noble Herberge soll später sogar das Zukunftszentrum in den Schatten stellen. Wie spektakulär das Gebäude sein wird und warum die Zahl der Sterne dabei inzwischen gar nicht mehr so wichtig ist, schreibt mein Kollege Dirk Skrzypczak in seinem Text.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Denny Kleindienst