gestern war ein ereignisreicher Tag in Halle.

Sehr früh am Morgen - genauer gesagt um kurz nach Mitternacht kam die hallesche Delegation aus Brüssel wieder in Halle an, die seit Dienstag in der EU-Hauptstadt gewesen war. Die zwei Tage dürften den Teilnehmern wohl noch länger in Erinnerung bleiben.

Bei der Ankunft der halleschen Delegation am EU-Parlamentsgebäude in Brüssel regnete es leicht. (Foto: Jonas Nayda)

Ich war selbst mit dabei und muss noch immer ein bisschen Schlaf nachholen. Wie die Reise abgelaufen ist und warum es einen großen Schreckmoment für Oberbürgermeister Alexander Vogt gab, können Sie hier nachlesen.

Etwas später am gestrigen Morgen erreichten uns dann Informationen, dass in der Stadt eine große Drogenrazzia stattfindet. Mein Kollege Marvin Matzulla - unser Polizeireporter - ist sofort mit ausgerückt und war dabei, als Polizisten mit Ramme und Brecheisen auf dem Gelände der „Station Endlos“ im Einsatz waren. Seinen Bericht lesen Sie hier.

Am Vormittag entgleiste dann im Ammendorf eine S-Bahn auf einem Betriebsgelände. Die Einzelheiten hat mein Kollege Dirk Skrzypczak hier für Sie aufgeschrieben.

Was die kommenden Tage betrifft, so darf man in Halle zwar vielleicht auf weniger Unfälle hoffen, ereignisreich wird es aber bestimmt trotzdem. Zum Beispiel beginnen am Freitag die sogenannten Pride Weeks. Am Samstag soll dann eine Mondfinsterins über der Stadt zu sehen sein. Das Planetarium lädt extra zu zwei Veranstaltungen ein.

