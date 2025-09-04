weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Brüssel-Reise aus Halle: OB Alexander Vogt erlebt Schockmoment

Delegation aus Halle erlebt Abenteuer Schockmoment für OB Vogt in Brüssel - So lief die Reise zur EU

Eine Delegation aus Halle hat zwei Tage in Brüssel verbracht. Warum die Reise beinahe gescheitert wäre und weshalb es einen Schreckmoment für OB Vogt gab.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 04.09.2025, 11:50
Die Delegation aus Halle beim Besuch des EU-Parlaments in Brüssel. Mit dabei waren neben Stadträten auch zahlreiche Vertreter von Vereinen und Institutionen der Stadtgesellschaft.
Die Delegation aus Halle beim Besuch des EU-Parlaments in Brüssel. Mit dabei waren neben Stadträten auch zahlreiche Vertreter von Vereinen und Institutionen der Stadtgesellschaft. (Foto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ. - Auch wenn die Deutsche Bahn es beinahe verhindert hätte, war von Dienstag bis Mittwoch eine hallesche Delegation, angeführt von Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos), zu Besuch beim EU-Parlament in Brüssel. Während der anderthalb Tage in der belgischen Hauptstadt erlebten die Hallenser so manches Abenteuer.