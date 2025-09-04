Ein Schaden von etwa 12.000 Euro ist in einem Ladepark für Elektroautos in Sangerhausen entstanden. Unbekannte schnitten dort von den Landesäulen die Ladekabel mit Stecker ab.

Blick auf eine Ladesäule für E-Autos. Nahe der Südharzautobahn in Sangerhausen haben Unbekannte zehn Ladekabel samt Stecker entwendet.

Sangerhausen/MZ. - Unbekannte habe in einem Ladepark für Elektroautos in Sangerhausen großen Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, schnitten sie von insgesamt zehn Ladesäulen die Ladekabel samt Stecker ab.

Der Vorfall soll in der Zeit zwischen Dienstagmittag und Mittwoch passiert sein. Die Polizei schätzt den angerichteten Schaden auf etwa 12.000 Euro. Der Ladepark befindet sich nahe der Autobahn-Anschlussstelle Sangerhausen Süd.