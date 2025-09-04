weather regenschauer
Offener Brief an MZ „Was wird aus uns?“ - DWG will Haus des „Betreuten Wohnens“ verkaufen, Mieter in großer Sorge

Die Hausgemeinschaft der Tornauer Straße 23a in Dessau ist in Sorge um die Zukunft ihres „Betreuten Wohnens“. Die DWG verweigert Auskünfte. Was die Volkssolidarität verspricht.

Von Sylke Kaufhold Aktualisiert: 04.09.2025, 11:07
Das Gebäude Tornauer Straße 23a liegt unweit des Pollingparks und bietet mit seinem Aufzug vor allem älteren Bürgern ein Zuhause.
fotos: Th. ruttke

Dessau/MZ. - Die Aufregung ist groß in der Tornauer Straße 23a. Ein Brief des Vermieters, der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG), den die Bewohner des Hauses „Julie von Cohn-Oppenheim“ Anfang August im Briefkasten hatten, ist der Grund. Darin werden die Mieter informiert, dass die DWG den Verkauf ihres Hauses plant.