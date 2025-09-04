Ein Mercedes-Fahrer hat am Mittwochabend eine Sperrung auf der B6 ignoriert. Auf der Ausbaustrecke prallte er gegen einen Erdwall.

Nach Abfahrt von A9 - Mercedes ignoriert Sperrung auf der B6 und prallt gegen Erdwall

Bitterfeld-Wolfen. - Auf der zum Teil ausgebauten B6 hat es am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Nach dem Verlassen der A9 ist demnach ein 49-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Köthen unterwegs gewesen. Auf Höhe der Kreuzung Hinsdorf/Lennewitz habe er die Straßensperrung ignoriert und sei weiter entlang der Aufbaustrecke gefahren, so die Polizei.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. (Foto: Tom Musche)

Unfall auf der B6: Mercedes prallt gegen Erdwall

Er übersah jedoch das Ende, sein Wagen prallte gegen einen nahegelegenen Erdwall und kam wenig später zum Stehen, so die Polizei weiter. Der Fahrer habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Das Krankenhaus habe er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen können.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.