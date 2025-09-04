EIL
Haferschleim ist der Renner Jugendliche leben am Fuß des Kyffhäuser wie Müntzers Bauernheer
Beim jährlichen Live-Rollenspiel geht es diesmal um Bauern und Landsknechte rund um die Schlacht von Frankenhausen
04.09.2025, 11:01
Für drei Tage in die Rolle eines Menschen im Mittelalter schlüpfen und echte geschichtliche Ereignisse nachspielen – diese Möglichkeit bieten das Jugendzentrum TheO'door und der Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda auch in diesem Jahr wieder an. 500 Jahre nach der Bauernschlacht von Frankenhausen kann es dabei natürlich nur ein Thema geben: „Müntzer und seine Bauern“.