  4. Haferschleim ist der Renner: Jugendliche leben am Fuß des Kyffhäuser wie Müntzers Bauernheer

Beim jährlichen Live-Rollenspiel geht es diesmal um Bauern und Landsknechte rund um die Schlacht von Frankenhausen

Von Grit Pommer 04.09.2025, 11:01
Auf dem Gelände der Pfalz Tilleda schlüpfen Jugendliche für drei Tage in die Rollen von Bauern und Landsknechten. Foto: Maik Schumann

Für drei Tage in die Rolle eines Menschen im Mittelalter schlüpfen und echte geschichtliche Ereignisse nachspielen – diese Möglichkeit bieten das Jugendzentrum TheO'door und der Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda auch in diesem Jahr wieder an. 500 Jahre nach der Bauernschlacht von Frankenhausen kann es dabei natürlich nur ein Thema geben: „Müntzer und seine Bauern“.