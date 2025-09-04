Beim jährlichen Live-Rollenspiel geht es diesmal um Bauern und Landsknechte rund um die Schlacht von Frankenhausen

Jugendliche leben am Fuß des Kyffhäuser wie Müntzers Bauernheer

Auf dem Gelände der Pfalz Tilleda schlüpfen Jugendliche für drei Tage in die Rollen von Bauern und Landsknechten.

Für drei Tage in die Rolle eines Menschen im Mittelalter schlüpfen und echte geschichtliche Ereignisse nachspielen – diese Möglichkeit bieten das Jugendzentrum TheO'door und der Kirchenkreis Eisleben-Sömmerda auch in diesem Jahr wieder an. 500 Jahre nach der Bauernschlacht von Frankenhausen kann es dabei natürlich nur ein Thema geben: „Müntzer und seine Bauern“.