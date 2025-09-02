Am Dienstag ist eine Reisegruppe um Oberbürgermeister Alexander Vogt aus Halle nach Brüssel aufgebrochen. Zahlreiche Stadträte und Persönlichkeiten aus der Stadtgesellschaft sind mit dabei. Was sie in der EU-Hauptstadt wollen.

Brüssel-Reise mit OB Vogt: Stadträte und Persönlichkeiten aus Halle sind dabei

Halles OB Vogt hat mehrere Hallenser auf eine Reise nach Brüssel eingeladen. Darunter Stadträte und Persönlichkeiten aus der Stadtgesellschaft. Hier im Bild von links: Annette Kreutzfeldt (Grüne), Joachim Berkes (CDU), Melanie Ranft (Grüne), Alexander Vogt (parteilos), Olaf Schöder (AfD) und Florian Amort (Intendant der Händelfestspiele).

Halle (Saale)/MZ. - Früh am Dienstagmorgen um kurz nach sieben Uhr hat sich am Hauptbahnhof Halle eine Delegation um Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) zusammengefunden. Der OB hat Stadträte und einige Persönlichkeiten aus der Stadtgesellschaft eingeladen, mit ihm zum EU-Parlament und zur EU-Kommission nach Brüssel zu fahren.