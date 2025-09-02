Delegation aus Halle reist nach Brüssel Brüssel-Reise mit OB Vogt: Stadträte und Persönlichkeiten aus Halle sind dabei
Am Dienstag ist eine Reisegruppe um Oberbürgermeister Alexander Vogt aus Halle nach Brüssel aufgebrochen. Zahlreiche Stadträte und Persönlichkeiten aus der Stadtgesellschaft sind mit dabei. Was sie in der EU-Hauptstadt wollen.
Aktualisiert: 02.09.2025, 08:54
Halle (Saale)/MZ. - Früh am Dienstagmorgen um kurz nach sieben Uhr hat sich am Hauptbahnhof Halle eine Delegation um Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) zusammengefunden. Der OB hat Stadträte und einige Persönlichkeiten aus der Stadtgesellschaft eingeladen, mit ihm zum EU-Parlament und zur EU-Kommission nach Brüssel zu fahren.