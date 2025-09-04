Das Solarunternehmen war 2021 mit großen Ambitionen in Thalheim gestartet. Nun sind die Mitarbeiter entlassen, die Produktion eingestellt. Gibt es noch Hoffnung im Solar Valley?

Das Ende von Meyer Burger - So reagiert die Politik in Bitterfeld-Wolfen auf das Aus des Solarunternehmens

Der Parkplatz vor den Werkshallen von Meyer Burger in Thalheim ist fast leer. Vom einst gefeierten Aufbruch ist nichts geblieben.

Thalheim/MZ. - Keine Investoren, keine Zukunft: Meyer Burger, mit großen Hoffnungen und ebenso vielen Sorgen agierendes Solarunternehmen steht vor dem endgültigen Aus. Zwar teilten die Insolvenzverwalter Lucas F. Flöther und Reinhard Klose mit, dass man auch weiterhin nach Investoren suche. Der Geschäftsbetrieb musste jedoch zum 1. September eingestellt werden.