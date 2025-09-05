das hat gestern reindonnert wie ein Herbstgewitter, mitunter soll zumindest das politische Magdeburg sogar gebebt haben. Der Grund sind 1.167 Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter, die vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap zu ihrer politischen Stimmung befragt wurden. Was die Meinungsforscher da im Auftrag von MZ, MDR und Volksstimme an Zahlen erhoben haben, lässt aufhorchen: Wäre an diesem Sonntag Landtagswahl, taxieren die Demoskopen aufgrund ihrer repräsentativen Befragung die AfD auf 39 Prozent, deutlich vor CDU (27) und Linke (13). Abgeschlagen: SPD (7), BSW (6). Nicht mehr in den Landtag kämen Grüne (3) und FDP, deren Wert Infratest dimap schon gar nicht mehr ausgewiesen hat. Hier finden Sie alle Zahlen noch einmal zum Nachlesen.

Es ist eine Momentaufnahme. Der Wahltermin 6. September 2026 ist von heute an gesehen noch genau 366 Tage entfernt. Jetzt beginnt der Wahlkampf. Den werden alle Parteien intensiv führen müssen, denn wirklich bekannt ist nur ein Landespolitiker – Ministerpräsident Reiner Haseloff. Und der tritt eben nicht mehr an. Wohl aber noch auf, wie die ersten Reaktionen der CDU-Landespitze nahelegen, die ein Team mit dem designierten Kandidaten, Sven Schulze, und dem Amtsinhaber ankündigte. Die AfD ist in Jubel-Stimmung und setzt darauf, noch zulegen zu können. Die vor einem Jahr noch als dahinsiechend angesehene Linke ist wieder hoffnungsfroh, während die anderen Parteien erstmal diesen Einschlag verkraften müssen. MZ-Landtagskorrespondent Hagen Eichler spricht von einer „politischen Zäsur" und sieht ein Indiz in dem schlechten Abschneiden der etablierten Parteien in den politischen Themen, die die Wähler als die drängendsten empfinden. Mit Abstand auf Platz eins wird dabei der Komplex Asyl und Integration genannt ­- wenngleich die Flüchtlingszahlen zurückgehen. Warum aber die vorige Zeit nachwirkt, erläutert unser Korrespondent in seinem Leitartikel. Viel Wunschdenken bei der AfD Dass bei der AfD viel Wunschdenken den Alltag prägt, die von ihr angestrebte Alleinregierung so unrealistisch wie fatal wäre, eine Regierungsbeteiligung aber auch nicht unmöglich ist – darüber diskutieren MDR-Politikredakteur Malte Pieper und ich in der aktuellen Folge „AfD-Knall in Sachsen-Anhalt" des Podcasts „Wahlkreis Ost".

Die Geburtsstunde der MZ hing übrigens auch mit einer Wahl zusammen – der ersten und einzigen freien Volkskammerwahl vor 35 Jahren. Am Vortag (17. März 1990) erschien die erste Mitteldeutsche Zeitung. Unser Senior-Editor Hans-Ulrich Köhler erinnert sich noch einmal an diese aufregende Zeit, wie in wenigen Monaten aus dem einstigen SPD-Bezirksorgan „Freiheit" eine unabhängige und überparteiliche Zeitung wurde. „Wir grüßen unsere Leser zwischen Harz und Fläming, entlang von Elbe, Saale und Unstrut", hieß es damals auf der Titelseite.

Was vor 35 Jahren praktisch undenkbar war - Sie können uns nicht nur gedruckt lesen, sondern längst schon digital.

„Sommer, Sonne, Sachsen-Anhalt" – unter diesem Motto haben wir in den vergangenen Wochen die schönsten Sommer-Motive aus Sachsen-Anhalt gesucht. Jetzt stehen die Gewinner fest. Auch wenn das Wetter nicht immer hielt, was die Jahreszeit versprach, bot auch der Sommer 2025 wieder viele unvergleichliche Augenblicke.

Die Gipfelstürmer des Landes

Volker Faust ist passionierter Wanderer. (Foto: Robert Briest)

Hoch hinaus möchte Volker Faust – und das ist nicht politisch, sondern geografisch zu verstehen. Der Bad Lauchstädter hat alle Gipfel des Landes erobert. Nun ja, was man darunter so verstehen kann. Sauerstoffmaske und Eispickel waren nicht erforderlich, aber dass es durchaus reizvoll sein kann, die höchsten Erhebungen unserer elf Landkreise zu entdecken, davon hat sich auch unser Reporter Julius Lukas überzeugt, der den 73-Jährigen vorige Woche in unserem Wochenendmagazin porträtiert hatte. Der passionierte Entdecker sucht jetzt übrigens Nachahmer. Tolle Fotomotive dürften garantiert sein.

Wie wäre es also mit einem spätsommerlichen Ausflug oder einer kleinen Frühherbst-Wanderung? In unserem Land gibt es viel zu entdeckt. Und manch ein Ausblick verhilft auch schon mal zum Durchblick.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen SeptemberIhr Marc Rath, Chefredakteur