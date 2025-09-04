Ein Jahr vor der Landtagswahl sieht der aktuelle Sachsen-Anhalt Trend die rechtsextreme AfD klar in Führung. Das hat Gründe - und zwar völlig abgekoppelt von der Realität, kommentiert Hagen Eichler.

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

MZ-Landeskorrespondent Hagen Eichler kommentiert die aktuellen Umfragen zur Wahl in Sachsen-Anhalt 2026 und den Höhenflug der rechtsextremen AfD.

Magdeburg. - Diese Umfragezahlen sind eine politische Zäsur: Ein Jahr vor der Wahl in Sachsen-Anhalt zieht die AfD nach langem Kopf-an-Kopf-Rennen an der CDU vorbei und etabliert sich als neue stärkste Kraft im Land. Die CDU hingegen stürzt ab, ihre Koalitionspartner ebenso. Wäre am Sonntag Landtagswahl, stünde die Drei-Parteien-Koalition von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ohne Mehrheit da.