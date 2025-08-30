Volker Faust hat die elf höchsten Erhebungen aller Landkreise in Sachsen-Anhalt erobert. Obwohl es keine Gipfeltouren waren, sind die Abstecher dorthin durchaus reizvoll – und für jedermann erreichbar.

Dieses Feld bei Landgrafroda ist der Kahle Berg, der höchste Punkt des Saalekreises.

Auf dem Schotterweg, der aus Landgrafroda hinausführt, wird es plötzlich philosophisch. Die bewegende Frage: Wann ist ein Berg eigentlich ein Berg? Denn auf einen solchen, also einen Berg, wandert Volker Faust gerade zu. Es ist der Kahle Berg – immerhin die höchste Erhebung im Saalekreis.