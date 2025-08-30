Wandern in Sachsen-Anhalt Bad Lauchstädter Volker Faus hat alle „Gipfel“ des Landes erobert
Volker Faust hat die elf höchsten Erhebungen aller Landkreise in Sachsen-Anhalt erobert. Obwohl es keine Gipfeltouren waren, sind die Abstecher dorthin durchaus reizvoll – und für jedermann erreichbar.
30.08.2025, 09:00
Auf dem Schotterweg, der aus Landgrafroda hinausführt, wird es plötzlich philosophisch. Die bewegende Frage: Wann ist ein Berg eigentlich ein Berg? Denn auf einen solchen, also einen Berg, wandert Volker Faust gerade zu. Es ist der Kahle Berg – immerhin die höchste Erhebung im Saalekreis.