  3. Wandern in Sachsen-Anhalt: Bad Lauchstädter Volker Faus hat alle „Gipfel“ des Landes erobert

Volker Faust hat die elf höchsten Erhebungen aller Landkreise in Sachsen-Anhalt erobert. Obwohl es keine Gipfeltouren waren, sind die Abstecher dorthin durchaus reizvoll – und für jedermann erreichbar.

Von Julius Lukas 30.08.2025, 09:00
Dieses Feld bei Landgrafroda ist der Kahle Berg, der höchste Punkt des Saalekreises. (Fotos: Julius Lukas)

Auf dem Schotterweg, der aus Landgrafroda hinausführt, wird es plötzlich philosophisch. Die bewegende Frage: Wann ist ein Berg eigentlich ein Berg? Denn auf einen solchen, also einen Berg, wandert Volker Faust gerade zu. Es ist der Kahle Berg – immerhin die höchste Erhebung im Saalekreis.