In Halle beginnen am Freitag die Pride Weeks – ein buntes, aber auch politisches Zeichen für Vielfalt. Am 13. September gipfeln sie im Christopher Street Day mit Demo und Straßenfest. Doch die Sicherheitslage bleibt angespannt.

Pride Weeks rund um den CSD in Halle starten mit mehr als 35 Events

Halle (Saale)/MZ. - Halle wird in den kommenden Wochen wieder bunter. Am Freitag beginnen die sogenannten Pride Weeks (zu Deutsch in etwa: stolze Wochen), die den Christopher-Street-Day (CSD) am 13. September ummanteln. Sie sollen Sichtbarkeit für all die Menschen schaffen, die nicht heterosexuell sind – unter breiter Beteiligung der Stadtgesellschaft. Mehr als 35 Veranstaltungen haben verschiedene Höhepunkte im Angebot.