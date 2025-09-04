EIL
Christopher-Street-Day 2025 Pride Weeks rund um den CSD in Halle starten mit mehr als 35 Events
In Halle beginnen am Freitag die Pride Weeks – ein buntes, aber auch politisches Zeichen für Vielfalt. Am 13. September gipfeln sie im Christopher Street Day mit Demo und Straßenfest. Doch die Sicherheitslage bleibt angespannt.
04.09.2025, 10:00
Halle (Saale)/MZ. - Halle wird in den kommenden Wochen wieder bunter. Am Freitag beginnen die sogenannten Pride Weeks (zu Deutsch in etwa: stolze Wochen), die den Christopher-Street-Day (CSD) am 13. September ummanteln. Sie sollen Sichtbarkeit für all die Menschen schaffen, die nicht heterosexuell sind – unter breiter Beteiligung der Stadtgesellschaft. Mehr als 35 Veranstaltungen haben verschiedene Höhepunkte im Angebot.