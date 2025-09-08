Internationaler Weltalphabetisierungstag So viele Menschen können in Halle nicht lesen und schreiben
„Lesen und Schreiben ist Menschenrecht“: Ein einfacher Satz, aber viele Erwachsene in Halle sind Analphabeten. Heute zum Weltalphabetisierungstag macht das Grundbildungszentrum Halle-Saalekreis genau darauf aufmerksam. Wie es am Ende damit doch noch klappen könnte.
Halle/MZ/EI. - Anlässlich des Internationalen Weltalphabetisierungstags am heutigen Montag macht die Stadt Halle gemeinsam mit dem „Grundbildungszentrum Halle-Saalekreis“ (GBZ) auf die nach wie vor große Zahl Analphabeten in der Stadt aufmerksam.