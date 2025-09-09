weather regenschauer
  4. Wittenberger Whisky-Stammtisch trifft sich regelmäßig. Was dort passiert.: Der Geist des Whiskys

Der Wittenberger Whisky-Stammtisch trifft sich in Charles Bar. Wer an dem Abend als Gast vor Ort ist und was er den Gästen mitgebracht hat.

Von Thomas Klitzsch Aktualisiert: 09.09.2025, 10:17
Marcus Wolff (li.) und Martin Kramer beim jüngsten Whiskystammtisch in Charles Bar
Wittenberg/MZ. - Im vergangenen Jahr feierte Charles Bar das zehnjährige Bestehen. „Seit dreieinhalb Jahren existiert unser Whisky-Stammtisch“, erzählt Inhaber Martin Kramer und fügt an, dass der bis jetzt etwa 150 Mitglieder zählt. Regelmäßig finden die Stammtische in Charles Bar am Wittenberger Markt statt.