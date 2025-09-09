Wie die Suche nach Domizil für Jugend im Lützener Ortsteil Dehlitz läuft.

Wo der Jugendclub in Dehlitz entstehen soll

Mehr als 20 Jahre lang bestand der Jugendclub Dehlitz, zuletzt unter Selbstverwaltung der Jugendlichen. Mangels Interesse wurde er Ende 2023 geschlossen. Nun engagieren sich Jugendliche aus dem Ort für eine Wiedereröffnung.

Dehlitz - Die Idee, aus der 2024 geschlossenen Kita im Lützener Ortsteil Dehlitz einen Jugendclub zu machen, ist vom Tisch. Darüber informierte Bürgermeister Mirko Kother (parteilos) im jüngsten Kultur- und Sozialausschuss. Das Objekt liege zu weit ab vom Dorf, die Abgeschiedenheit habe bei einer Nutzung durch die Jugend mehr Nach- als Vorteile. Vielmehr sei nun geplant, das Gebäude zu verkaufen.