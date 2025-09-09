EIL
Alter Club - neuer Club? Wo der Jugendclub in Dehlitz entstehen soll
Wie die Suche nach Domizil für Jugend im Lützener Ortsteil Dehlitz läuft.
09.09.2025, 14:29
Dehlitz - Die Idee, aus der 2024 geschlossenen Kita im Lützener Ortsteil Dehlitz einen Jugendclub zu machen, ist vom Tisch. Darüber informierte Bürgermeister Mirko Kother (parteilos) im jüngsten Kultur- und Sozialausschuss. Das Objekt liege zu weit ab vom Dorf, die Abgeschiedenheit habe bei einer Nutzung durch die Jugend mehr Nach- als Vorteile. Vielmehr sei nun geplant, das Gebäude zu verkaufen.