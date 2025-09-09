Die Ausbildungsmesse des Landkreises Wittenberg wächst weiter und bricht erneut einen Rekord. Welche Highlights die Besucher am Samstag in der Berufsschule Mittelfeld erwarten.

Zahlreiche Interessierte informieren sich in der Berufsschule Mittelfeld über verschiedene Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Wittenberg/MZ - Die Ausbildungsmesse des Landkreises Wittenberg ist in diesem Jahr erneut größer geworden. Zur 28. Auflage am kommenden Sonnabend in der Wittenberger Berufsschule Mittelfeld haben sich nach Angaben des Schatzmeisters des Fördervereins und technischen Leiters der Schule, Eckhardt Okon, mehr als 100 Aussteller angemeldet. „Das sind so viele wie noch nie“, betont er im Gespräch mit der MZ. Im vergangenen Jahr sind es 96 Aussteller gewesen.

Auch Landrat Christian Tylsch hat sich wieder angekündigt. Foto: Jonas Lohrmann

Vertreten sind rund 125 Berufsfelder, darunter Angebote aus IT, Handwerk, Pflege, Verwaltung und weiteren Bereichen. Neu dabei sind unter anderem die Tagesklinik Wittenberg sowie die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Die Messe richte sich nicht nur an künftige Auszubildende, sondern auch an Studieninteressierte.

Genutzt werden neben der Schule auch die Sporthalle sowie das Außengelände. Geöffnet ist die Messe von 10 bis 14 Uhr. Für die Verpflegung gibt es unter anderem einen Grillstand und einen Eisverkauf.