Die 27. Ausbildungsmesse in Wittenberg stellt mit 96 Ausstellern neue Rekorde auf. Wie viele Bewerbungen es nach solchen Messen bei den Betrieben gibt und warum es in der Ausbildung manchmal dennoch scheitert.

Wittenberg/MZ - Absolute Rekordzahlen verzeichnet die Ausbildungsmesse in Wittenberg, die am vergangenen Sonnabend zum 27. Mal stattgefunden hat. Mit 96 Ausstellern, die die Berufsschule Mittelfeld und die anliegende Turnhalle gefüllt haben, hat die Veranstaltung so viele Möglichkeiten wie nie zuvor geboten. Die MZ fragt bei den Ausstellern nach, warum sie dort sind, wie viele Bewerbungen es nach solchen Messen gibt und warum es manchmal dennoch in der Ausbildung scheitert.