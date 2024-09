Am Samstag findet in der Berufsschule Mittelfeld in Wittenberg die 27. Ausbildungsmesse mit 96 Ausstellern statt – ein neuer Rekord. Warum die Messe auch für Arbeitssuchende eine Chance ist.

Wittenberg/MZ - Bereits in der 27. Auflage findet an diesem Sonnabend, 14. September 2024, von 10 bis 14 Uhr in der Wittenberger Berufsschule Mittelfeld die Ausbildungsmesse statt. Die MZ sprach im Vorfeld mit dem Organisator René Stepputtis, der sich mitten in den letzten Vorbereitungen für das Großereignis befindet.

Organisator René Stepputtis: Vorbereitungen für das Großereignis laufen

Gerade ist Stepputtis dabei, den Bodenbelag aus der Sporthalle in Griebo zu holen – eine Vorsichtsmaßnahme, um den Fußboden der Turnhalle zu schützen. „Damit nichts beschädigt wird“, sagt er. Zum zweiten Mal wird die benachbarte Turnhalle Teil der Veranstaltung sein – eine Notwendigkeit angesichts der wachsenden Zahl an Ausstellern.

96 Aussteller – Handwerksbetriebe und neue Branchen vertreten

Mit 96 an der Zahl verzeichnet die Messe in diesem Jahr einen neuen Rekord. „Ich kenne keine andere Messe in der Region, die so groß ist“, sagt Stepputtis stolz. Bei 100 Ausstellern sei die Kapazitätsgrenze allerdings erreicht.

Besonders erfreut zeigt sich der Organisator über die verstärkte Präsenz des Handwerks in diesem Jahr. Neben den Klassikern wie Stadtwerke Wittenberg, Stadtverwaltung, Feldbinder oder SKW Piesteritz gibt es in diesem Jahr auch Neuzänge. Zu diesen zählen unter anderem Weima Maschinenbau, das Betreuungsforstamt Dessau des Landeszentrums Wald, Coswiger Wellpappe, die Deutsche Vermögensberatung und „Schade Logistic“ aus Jessen.

Messe bietet große Chancen für Schüler und Arbeitssuchende

Rund 2.000 Besucher werden erwartet, doch die Messe richtet sich nicht nur an Schulabgänger. „Auch Arbeitssuchende sind herzlich willkommen, um hier Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen“, betont Stepputtis. Für ihn ist die Messe ein besonderes Ereignis: „Es ist ein Highlight, bei dem alle zusammenkommen und sich austauschen.“

Tag der offenen Tür der „Berufsbildenden Schulen Wittenberg“

Ebenfalls findet an diesem Tag auch der alljährliche „Tag der offenen Tür“ der „Berufsbildenden Schulen Wittenberg“ statt, an dem sich Interessierte über die angebotenen Bildungsgänge vor Ort informieren können.

Eröffnung durch Landrat Tylsch und Bürgermeister Seidig

Die offizielle Eröffnung erfolgt um 10 Uhr durch ein Grußwort von Organisator Stepputtis, gefolgt von Ansprachen des Landrats Christian Tylsch (CDU) und Wittenbergs Bürgermeister André Seidig. Anschließend können Interessierte mit den zahlreichen Ausstellern ins Gespräch kommen.