Landrat Christian Tylsch und seine Frau Selina Tylsch haben am Samstag in der katholischen Kirche in Coswig geheiratet.

Coswig/MZ - Viele Freudentränen flossen bei diesem Ja-Wort: Landrat Christian Tylsch und seine Frau Selina Tylsch haben am Samstag in der katholischen Kirche in Coswig geheiratet. In der voll besetzten Kirche leitete Pfarrer Hartmut Neuhaus den Gottesdienst – und gab dem Paar einen Erste-Hilfe-Koffer mit auf den Weg, angefüllt mit allerlei Helferlein für die guten und die schlechten Tage – darunter ein hölzernes Kreuz und ein Stethoskop, damit die Eheleute immer auf das Herz des anderen hören können.