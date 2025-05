Ein Junge hat einen Feuerwehrmann in der Klosterstraße in Halle mit einer abgebrochenen Flasche bedroht.

Einsatz eskaliert in Halle: Junge bedroht Feuerwehrmann mit abgebrochener Flasche

Brand in KLosterstraße

Ein Feuerwehrmann ist bei einem Einsatz in Halle mit einer Flasche bedroht worden.

Halle (Saale).- Ein Feuerwehreinsatz ist am späten Samstagabend in der Klosterstraße in Halle eskaliert, wie die Polizei meldet.

Was ist passiert? Wegen eines Mülltonnenbrandes musste die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr zum Einsatz ausrücken. Am Ort des Geschehens hätten sich anschließend Jugendliche gesammelt, heißt es. Aufgefordert, die Brandstätte aus Sicherheitsgründen zu verlassen, habe ein 16 Jahre alter Junge einen Feuerwehrmann mit einer abgebrochenen Flasche bedroht.

Als der Jugendliche auch noch mit einem Tritt ein Auto beschädigte, sei Anzeige gegen ihn erstattet worden, so die Beamten weiter.